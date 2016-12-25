Интерактивная карта Иркутской области ⇔ перейдите по ссылке и вы получите полный (здесь - ознакомительный! 100 меток из 4000) доступ к сервису: нажав на метку на карте вы ознакомитесь с краткими данными об этом месте на карте и перейдёте по ссылке на статью в Иркипедии, связанную с ним. В интерактивной карте также есть поиск объектов на карте.
Мы начали заполнять изображениями специальный функционал для поиска и просмотра всех картинок в наших архивах. В этом путеводителе можно фильтровать изображения по альбомам, улицам и населенным пунктам, людям, а также искать изображения, связанные с местами, на карте.