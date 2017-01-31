Интерактивная карта Иркутской области ⇔ перейдите по ссылке и вы получите полный (здесь - ознакомительный! 100 меток из 4000) доступ к сервису: нажав на метку на карте вы ознакомитесь с краткими данными об этом месте на карте и перейдёте по ссылке на статью в Иркипедии, связанную с ним. В интерактивной карте также есть поиск объектов на карте.

Путеводитель по картинкам
Иркутск. Гостиница «Интурист»
Иркутск. Улица Ленина. 1960-е
Байкал. Пароход «Ангара» затёрт льдами
Иркутск. Каток на Тихвинской площади. До 1917
Иркутск. Здания типографии и редакции газеты «Восточное обозрение»
Иркутский тюремный замок. Фото до 1917
Иркутск. Резиденция генерал-губернатора. До 1917
Зимний Байкал
Иркутск. Главное здание Иркутского областного художественного музея имени В.П. Сукачёва
Иркутский гидропорт. 1930-е
Вечерний туман у скалы Заворотненский Страж. Байкальский хребет.
Иркутск. 1990
Иркутск. Водная станция. 1930-е
Иркутск. Улица Седова. 1980-е

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